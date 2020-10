Covid 19 bezdovolenkový rok alebo spomienka na Grécko Thassos 2018

Dnešné časy, kedy častejšie sledujeme počet nakazených pacientov na Covid 19 a daždivé dni ubíjajú, treba trochu spríjemniť spomienkami.

Dobrý deň.

Musíme dbať na naše duševné zdravie,či už dobrou knihou alebo napríklad retrospektívou teplých dní v Grécku. Preto Vás vítam a dúfam, že atmosféru Thassosu navodím čo najlepšie.

Grécko

Je koniec augusta a s priateľkou uvažujeme kam sa vydáme. Grécko sa nám javilo ako najlepšia voľba a tak sme kúpili last minute dovolenku a ani sme sa nenazdali už sme sedeli vo vlaku do Bratislavy. Letisko M.R. Štefánika sme opusti ešte v dopoludňajších hodinách a grécke letisko v Kavale nás privítalo horúcim 35 stupňovým počasím. Kavalské letisko je však situované na pevnine gréckeho polostrova a preto sme sa na ostrov Thassos museli prepraviť trajektom.

Letisko Kavala

Cesta autobusom k nášmu trajektu bola zaujímavá.Objavovali sme krásy novej krajiny, špecifiká pre prímorské krajiny až sme dorazili k Egejskému moru, kde nás čakal trajekt. Bol ohromný, veľký a hlavne pre nás oboch to bola prvá skúsenosť s plavbou na lodi.

Trajekt v Kavale

Azúrovo modré more, čajky poletujúce nad hlavami turistov v nádeji, že im niekto naplní žalúdok pečivom a v diaľke ostrov Thassos. To bol náš pohľad na grécky raj. Loď zakotvila v hlavnom meste Limenas a my sme boli nedočkaví, kedy si v mori znížime telesnú teplotu. Zostávalo nám ešte absolvovať ďalšiu cestu autobusom k nášmu ubytovaniu v mestečku Skala Panagia, ktoré bolo od hlavného mesta vzdialené asi 20 kilometrov. Cesta sa klukatila do kopca a my sme pozorovali prírodu okolo, nášmu záujmu neunikol ani krásny lom na mramor, okolo ktorého sme prehádzali. Autobus zabrzdil a my sme boli tam, štúdio Smaro, kde sme boli ubytovaní. Malý rezort so všetkým potrebným nás ohúril hlavne kúpľlňou z mramoru a hlavne blízkou plážou vzdialenou asi 500 metrov.

Pláž Golden Beach

Zložili sme si veci a hurá k moru. To bolo krajšie ako v najlepšom sne, zlatý piesok a pláž ako z amerických filmov. Priateľka mi veľa krát hovorila, že more je skvelé a ja, keďže som pri mori nikdy nebol, som zas mal svoj názor o slovenskom mori na Liptove ako o najlepšej voľbe. Môj názor sa zmenil rapídne a Egejské more ma presvedčilo o pravde mojej priateľky.

Najlepšie na celkom dni bola večera, ktorú sme mali v hoteli Princess. Krásne prostredie v tomto hoteli spolu s jedlami od výmyslu sveta a hlavne dvaja vyhladovaní jedinci, to bola tá správna kombinácia na dokonalú večeru. Každý večer nasledovala prechádzka po promenáde, pretože po týchto večeriach by sme asi bez prechádzky kvôli plným bruchám nezaspali.

Večerná prechádzka

Každé ráno sme si chodili pred raňajkami zabehať po pláži a následne schladiť v mori. Po raňajkách sme sa chodili plaviť na nafukovačkách, zahrať si s Rumunmi volejbal a šnorchlovať.

Volejbal

Dni sa striedali, my sme si užívali more plné soli,vĺn a krásnych rýb, a tak nás napadlo preskúmať ostrov. Požičali sme si malý skúter, ktorý mal niekedy problém nás vytiahnuť hore kopcom, ale našťastie tu bolo viac roviny ako kopcov.

Scooter

Naša prvá zastávka bola na Paradise beach, ktorá bola asi najkrajšia z celej cesty. Okúpali sme sa aj na Alyki, kde to malo nádych orientu a pokračovali sme ďalej. Všade sa dalo dostať na skútri pretože cesta viedla popri mori.

Alyki beach

Paradise Beach

Ďalej sme sa zastavili na Giole tzv. morské odľahlé jazero v skalných prímorských útesoch odkiaľ odvážlivci skákali do mora. My dvaja keďže sme tiež odvážlivci, tiež sme skočili. Samozrejme nie úplne z hora, ale odtiaľ kde sa odvážili malé deti . Giola je dostupná po poľnej ceste pomedzi olivovníky a neskutočne tam cítiť prímorskú atmosféru.

Giola

Púšť

Po tomto adrenalínovom zážitku sme pokračovali na preskúmanie ostrova na skútri. Ja som si obliekol tielko, no slnko bolo také silné, že mi zhoreli ramená. Preto sme to museli vymyslieť inak a tak som si pod tielko navliekol uterák. Vyzeral som ako pravý liptovský superhrdina v najnovšom modeli plášťa od Dc comics.

Jazda

Pokračovali sme cez mesto Postos , kde sme natankovali za 3 eurá a to nám muselo stačiť na celú cestu a musím povedať, že stačilo a dokonca ešte pol nádrže zostalo.

Mesto

Miestny povoz

Naše následné zastávky boli Limenária a posledná kde sme sa aj okúpali Skala Kallirachis, ktorá bola v meste a mala zaujímavú atmosféru. Piesok nebol zlatý ale domy navôkol pôsobili zaujímavo. Naša cesta popri mori s krásnymi výhľadmi nás zaviedla až do hlavného mesta Limenas.

Nákup

Toto mesto malo neopakovateľnú atmosféru plnú malých obchodíkov, kde ste si mohli kúpiť med, olivy alebo mydlo z mlieka somára. Krásny prístav spolu so západom slnka a loďami v prístave nás nabili energiou na cestu späť.

Západ slnka Limenas

Thassos mesto Limenas

Limenas

Skútrom sa dostanete až do centra mesta Limenas a ľahko aj z neho. Začalo sa stmievať a priateľka mala strach tak sme mali o zábavu postarané. Nevedeli sme či ideme správnym smerom až kým sme neprešli okolo lomu na mramor a vedeli sme že sme na správnej ceste. V zdraví sme sa dopravili až do hotela a mohli sme ísť rovno na večeru.

Skúter je jeden z najlepších dopravných prostriedkov na dovolenkové objavovanie ostrova. Avšak záleží aký je ostrov veľký a to pri Thassose s dĺžkou pobrežia 100 km skúter úplne postačoval.

Spolujazdci

Na záver pobytu sme si naplánovali turistiku na najvyšší bod ostrova vrch Ypsarion. Objednali sme si taxík ktorý po nás prišiel o 4 ráno, aby sme sa pri výstupe vyhli vysokým teplotám. Zaviezol nás do Potamie vzdialenej 5 km, odkiaľ začínal náš výstup.

Po hodine cesty začalo pomaly vychádzať slnko, ktoré zvýraznilo majestátnosť tohto pohoria a zbadali sme kozy, ktoré boli všade prítomné. Pastieri ich vyženú na kopce a tam sa voľne pasú. Majú rohy ako kozel a sú chlpaté, avšak boli priateľské a neútočili na nás.

Kozy

Rázcestník

Po ceste sme sa zastavili pri starej chate kde bol rázcestník, ktorý vyzeral ako by mal 100 rokov. Nasmeroval nás ale správne, a my sme pokračovali k vrcholu, kde nás prekvapili jazdci na štvorkolkách.

Na vrchole Ypsarionu bol kedysi vojenský satelit, preto je na vrchol od severu poľná prístupová cesta a na vrchole sú patrné betónové pozostatky z podpier satelitu.

Výhľad na more

Výhľad bol krásny, slnečné počasie nám zaručovalo pohľad na more, ale aj na zakrivenie Zeme a našu Golden beach. Po fotení a vyhrievaní na slnku sme sa rozhodli pomaly zostúpiť a ukázalo sa, že sme urobili dobre.

Slováci

Prišla búrka a lese bol dážď, chladivý a navodzoval pocit ako v dažďovom pralese. Kým sme sa dostali do hotela búrka naberala na sile a zmenila klímu. Ochladilo sa, a ani na pláži už nebolo tak horúco.

Posledný západ slnka

Vychutnali sme si teda radšej poslednú večeru a vybrali sme sa na našu obľúbené nočné prechádzky mestom. Bol to posledný deň a ráno sme odchádzali domov, avšak ešte pred odchodom sme stihli posledné kúpanie a rozlúčku s ostrovom.

Čajky

Nasledovala opäť cesta autobusom, trajektom, lietadlom a príchod na Slovensko s teplotou 10°C. Hrejivý pocit z Grécka ale len tak ľahko nevymizol. To krásne more, usmiaty ľudia, dobré jedlo,ostrov, skvelé olivy, med, mydlo a hlavne krásne zážitky mám stále živo pred očami.

Do skorého videnia Thassos

Ps. Dúfam, že sa Zem čoskoro uzdraví a budeme sa môcť znova vidieť.